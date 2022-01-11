"За три місяці, я вважаю, ми стали командою, яка сконцентрована на досягненні наших цілей. Який матч був найкращим для моєї команди, а який найгіршим у першій частині сезону? Як не дивно – назву лише один поєдинок.

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Йдеться про матч у Києві з Шахтарем. Перший тайм ми провели дуже сильно та заслужено вигравали у віце-чемпіона України. А в другому – змарнували шанс забити на 76-й хвилині гри. Рахунок на той час був 2:1 на користь "гірників". Потім ми пропустили третій м'яч, згодом отримали ще й вилучення і все зламалось. Ось другий тайм звітного поєдинку став найгіршим для нас", – сказав Дулуб у коментарі SportArena.

До слова, 2 березня Львів має шанс взяти реванш у Шахтаря в рамках у 1/4 фіналу Кубка України.

Нагадаємо, Дулуб очолив Львів 6 вересня 2021 року. За цей час він здобув з командою 4 перемоги, 3 нічиї і зазнав 5 поразок.

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