"Розгром від Шахтаря 6:1": Дулуб здивував вибором найкращого матчу Львова в сезоні
Білоруський наставник "містян" Олег Дулуб поділився думками щодо роботи з "синьо-золотими".
"За три місяці, я вважаю, ми стали командою, яка сконцентрована на досягненні наших цілей. Який матч був найкращим для моєї команди, а який найгіршим у першій частині сезону? Як не дивно – назву лише один поєдинок.
"Нам постійно пропонують гравців": Дулуб назвав новачків Львова
Йдеться про матч у Києві з Шахтарем. Перший тайм ми провели дуже сильно та заслужено вигравали у віце-чемпіона України. А в другому – змарнували шанс забити на 76-й хвилині гри. Рахунок на той час був 2:1 на користь "гірників". Потім ми пропустили третій м'яч, згодом отримали ще й вилучення і все зламалось. Ось другий тайм звітного поєдинку став найгіршим для нас", – сказав Дулуб у коментарі SportArena.
До слова, 2 березня Львів має шанс взяти реванш у Шахтаря в рамках у 1/4 фіналу Кубка України.
Нагадаємо, Дулуб очолив Львів 6 вересня 2021 року. За цей час він здобув з командою 4 перемоги, 3 нічиї і зазнав 5 поразок.
"Ви сліпі у своїй різкій критиці": Миколенко викликав бурю дебютом за Евертон – Англія гуде про успіх і... провал