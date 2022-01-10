"Нас покинули два полузащитника: Станислав Сорокин и Владислав Хамелюк. Вместо этого контракты с нашей командой подписали голкипер Иван Пономаренко и хавбек Богдан Мишенко.

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Нам постоянно предлагают игроков. Мы смотрим всё, анализируем. Понимаете, новички должны быть сильнее тех исполнителей, которые у нас сейчас есть. Нельзя вносить дисбаланс в наш состав", – сказал Дулуб в комментарии SportArena.

Напомним, прошлый сезон 27-летний Мишенко провел в Гомеле (в 11 матчах первенства он забил 1 гол и отдал 3 ассиста). Пономаренко выступал во Второй лиге за Буковину.

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