Если команда не наберет 6 очков в ближайших матчах против Вильярреала и Атлетика, то руководство "кулес" серьезно задумается о смене тренера, сообщил инсайдер Жоан Фонтес.

Хави после поражения от Реала признал, что у Барселоны системные проблемы

Хави получил желаемое усиление летом и мощно начал сезон, однако последние несколько недель могут перечеркнуть все усилия. Барселона на грани вылета из ЛЧ, а также проиграла Эль Класико, отдав Реалу чистую первую строчку Примеры. Президент Жоан Лапорта рассчитывал на мгновенный спортивный успех и повышение прибыли, поэтому клуб никак не может терпеть затяжной кризис.

Хави под давлением ожиданий может предпринять некоторые эксперименты в завтрашнем матче с Вильярреалом. AS прогнозирует, что Маркоса Алонсо внезапно сместят в центр защиты, а на флангах выйдут Бальде и Кунде (француз уже здоров). Серхио Бускетс очень слабо провел Эль Класико, поэтому центр поля сформируют де Йонг, Педри и Гави. В атаке неизменным останется только Роберт Левандовски, а вот Рафинья и Дембеле уступят место Фати и Феррану Торресу на "крыльях".

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