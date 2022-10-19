Згідно з цифрами, Хаві Ернандес є найгіршим тренером в історії каталонського клубу.

Президент Барселони Жоан Лапорта готує інформаційну бомбу. Згідно з Diario Gol, він планує звільнити Хаві з посади головного тренера команди, і роздягальня підтримує Лапорту в цьому питанні.

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Жоан керується статистикою: чинний тренер Барселони на даний момент є найгіршим наставником у клубній історії – в активі Хаві лише 56% у всіх матчах.

Повідомляється, що Лапорта почав сумніватися в тому, що Хаві зможе покращити результати команди.

Згідно з джерелом, Лапорта вже розпочав складання списку потенційних кандидатів на заміну Хаві. Згідно з El Nacional, на чолі цього списку – ім'я головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке, який не визначився зі своїм майбутнім після ЧС-2022 у Катарі.

Також Лапорта розглядає можливість призначення таких тренерів як Томас Тухель, Маурісіо Почеттіно, Марсело Гальярдо, Марсело Б'єлса та Юрген Клопп.

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