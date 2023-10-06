На фоне трагических событий в Харьковской области мы решили не выкладывать полноценный эпизод подкаста о Fantasy АПЛ. Вернемся уже после международной паузы.

Основание для Мудрика от одноклубника, Цыганков и Довбик пострадали от победы Ньюкасла 8:0 – Fantasy АПЛ

Впрочем, как и обещали, после 7 тура объявляем победителей нашей Лиги, которые в справедливой и честной борьбе завоевали свои награды:

1 – Демьян Руденко (футбольный мяч)

2 – Евгений Стукало (термокружка)

3 – Андрей Павлив (павербанк)

Просим призеров написать нам на ящик gavrykstudio@gmail.com, указав имя/фамилию, контактный номер телефона, свой город и отделение Новой почты, на которое отправлять приз.