Раздаем награды! Кому достались призы Fantasy АПЛ от "Футбол 24"
18:50 - Читати українською
"Футбол 24" подвел итоги первого этапа Fantasy АПЛ.
На фоне трагических событий в Харьковской области мы решили не выкладывать полноценный эпизод подкаста о Fantasy АПЛ. Вернемся уже после международной паузы.
Основание для Мудрика от одноклубника, Цыганков и Довбик пострадали от победы Ньюкасла 8:0 – Fantasy АПЛ
Впрочем, как и обещали, после 7 тура объявляем победителей нашей Лиги, которые в справедливой и честной борьбе завоевали свои награды:
1 – Демьян Руденко (футбольный мяч)
2 – Евгений Стукало (термокружка)
3 – Андрей Павлив (павербанк)
Просим призеров написать нам на ящик gavrykstudio@gmail.com, указав имя/фамилию, контактный номер телефона, свой город и отделение Новой почты, на которое отправлять приз.
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