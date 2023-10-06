Роздаємо нагороди! Кому дісталися призи Fantasy АПЛ від "Футбол 24"
18:50 - Читать на русском
"Футбол 24" підбив підсумки першого етапу Fantasy АПЛ.
На тлі трагічних подій на Харківщині ми вирішили не викладати повноцінний епізод подкасту про Fantasy АПЛ. Повернемось вже після міжнародної паузи.
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Утім, як і обіцяли, після 7-го туру оголошуємо переможців нашої Ліги, які у справедливій та чесній боротьбі завоювали свої нагороди:
1 – Дем’ян Руденко (футбольний м’яч)
2 – Євген Стукало (термогорнятко)
3 – Андрій Павлів (павербанк)
Просимо призерів написати нам на скриньку gavrykstudio@gmail.com, вказавши ім’я/прізвище, контактний номер телефону, своє місто та відділення Нової пошти, на яке відправляти приз.
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