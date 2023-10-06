На тлі трагічних подій на Харківщині ми вирішили не викладати повноцінний епізод подкасту про Fantasy АПЛ. Повернемось вже після міжнародної паузи.

Підстава для Мудрика від одноклубника, Циганков і Довбик постраждали від перемоги Ньюкасла 8:0 – Fantasy АПЛ

Утім, як і обіцяли, після 7-го туру оголошуємо переможців нашої Ліги, які у справедливій та чесній боротьбі завоювали свої нагороди:

1 – Дем’ян Руденко (футбольний м’яч)

2 – Євген Стукало (термогорнятко)

3 – Андрій Павлів (павербанк)

Просимо призерів написати нам на скриньку gavrykstudio@gmail.com, вказавши ім’я/прізвище, контактний номер телефону, своє місто та відділення Нової пошти, на яке відправляти приз.