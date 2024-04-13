Райо Вальекано и Хетафе в рамках матча 31-го тура Ла Лиги 2023/24 сильнейшего не определили (0:0). Отчет читайте на "Футбол 24".

Райо Вальекано в мадридском дерби против Хетафе не сумел забить гол, хотя был достаточно близок к успеху. "Молнии" наиграли на 0,89 xG и имели более высокое преимущество по ожидаемой остроте пасов. Подопечные Пепе Бордаласа из своих семи выстрелов выжали всего 0,24 xG, имея лишь один незаблокированный удар из пределов штрафной.

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Как следствие, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Хетафе потерял возможность создать давление на Валенсию, не сумев приблизиться на расстояние трех очков (а "летучие мыши" борются за еврокубки). Разрыв между мадридцами и командой Романа Яремчука теперь составляет пять зачетных баллов.

Райо, в свою очередь, держится в шести пунктах от зоны вылета.

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