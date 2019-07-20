Рауль Гарсия продлил контракт с Атлетиком – клуб указал невероятную клаусулу

Атлетик объявил о подписании нового соглашения с хавбеком команды Раулем Гарсией.

Испанский ветеран Рауль Гарсия продолжит защищать цвета Атлетика из Бильбао. 33-летний полузащитник подписал новый контракт, который рассчитан до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт басков.

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Интересно, что в соглашении указана невероятная, как для игрока такого возраста, клаусула – 40 млн евро.

Вполне вероятно, что данное соглашение станет последним в карьере центрхава, ведь на момент завершения контракта ему исполнится уже 35 лет. Рауль Гарсия перешел в Атлетик летом 2015 года за 12 млн евро. В сезоне 2018/19 испанец провел 33 матча в Ла Лиге, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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