Рауль Гарсія продовжив контракт з Атлетіком – клуб вказав неймовірну клаусулу

Атлетік оголосив про підписання нової угоди з хавбеком команди Раулем Гарсією.

Іспанський ветеран Рауль Гарсія продовжить захищати кольори Атлетіка з Більбао. 33-річний півзахисник підписав новий контракт, який розрахований до 30 червня 2021 року, інформує офіційний сайт басків.

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Цікаво, що в угоді вказана неймовірна, як для гравця такого віку, клаусула – 40 млн євро.

Цілком імовірно, що дана угода стане останньою в кар'єрі центрхава, адже на момент завершення контракту йому виповниться вже 35 років. Рауль Гарсія перейшов у Атлетік влітку 2015 року за 12 млн євро. В сезоні 2018/19 іспанець провів 33 матчі у Ла Лізі, у яких забив 9 голів та віддав 3 асисти.

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