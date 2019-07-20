Федерация футбола Испании открыла дело против Гризманна и Барселоны

Атлетико отправил жалобу в Ла Лигу и Федерацию футбола Испании по поводу трансфера Антуана Гризманна в Барселону.

Ранее сообщалось, что Атлетико готов судиться с Барселоной за 80 млн евро, ведь "матрасники" считают, что каталонский клуб договорился о контракте с Гризманном раньше, чем его клаусула упала с 200 до 120 млн евро.

Атлетико обратился в Ла Лигу о взыскании с Барселоны еще 80 миллионов евро за Гризманна

Руководство Атлетико обратилось в Ла Лигу с просьбой взыскать с Барселоны 80 млн евро за трансфер Гризманна. Аналогичное обращение было отправлено в Федерацию футбола Испании.

Барселона не доплатила внушительную сумму за Гризманна – официальное заявление Атлетико

В ответ, Федерация футбола Испании открыла дело и начнет расследование для того, чтобы установить, нарушала ли Барселона правила ведения переговоров, сообщает AS.