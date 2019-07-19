Лунин и Реал расстаются несмотря на теплый прием президента и успехи украинца – у Андрея появилась новая проблема

Голкипер сборной Украины получил еще одно подтверждение, что в следующем сезоне его в Мадриде не будет. Однако Реал не может сбыть Лунина туда, куда хотел.

Ситуация 20-летнего украинского вратаря осложняется с каждым днем. Лунин отлично работает на тренировках Реала, но вряд ли может рассчитывать на место в составе "сливочных". Лучший вратарь ЧМ-2018 Куртуа и голкипер сезона в ЛЧ 2017/18 Навас никуда не делись, а роль третьего голкипера с шансами "аж" на 1-2 матча за весь сезон (если никто не травмируется) была бы полным провалом, ведь показательна история того же сына Зидана, которого этот статус в итоге отправил в направлении... Сегунды.

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'i've got big plans for you kid' pic.twitter.com/97oWbZujeH — M•A•J (@Ultra_Suristic) July 15, 2019

На днях, когда Флорентино Перес встретился с экс-вратарем Зари и Днепра, президент "сливочных" нашел для Андрея несколько теплых слов. Руководство Реала хотело видеть Лунина вторым вратарем уже с сезона 2019/20, а это довольно престижная роль в таком клубе. К сожалению, главный тренер Зинедин Зидан не очень охотно поддерживал такое решение проблемы с вратарями. За неделю до поездки в Канаду на интенсивные сборы, где команда прежде всего работала над укреплением физической подготовки, он встретился с Навасом и дал ему понять, что костариканец имеет свободу выбора – ты можешь как уйти, так и остаться.

Француз признался в очень сердечной беседе, что Кейлор может претендовать лишь на место вратаря №2 после основного Куртуа. Тот согласился остаться, за что получил слова похвалы от Зидана. Еще в мае наставник Реала поставил своего бывшего любимца перед печальным фактом. Навас тогда очень больно воспринял это решение, на котором крайне сильно настаивало именно руководство "королей" – не зря же Флорентино потратил год назад 35 миллионов евро на трансфер "галактического" стража ворот сборной Бельгии.

Июльский разговор только подтвердил решение Наваса. Тот был согласен уйти лишь на собственных диких условиях – Реал не только отпускает его бесплатно, но и будет платить часть зарплаты в будущем. Мадрид решил закрыть ситуацию как можно быстрее, оставив Кейлора вторым голкипером, жертвой чего сначала стал Люка Зидан, а сейчас – и наш Лунин. И если сын главного тренера хотя бы начал подготовку с второлиговым Расингом к новому сезону, то Андрей "на птичьих правах" остается в Реале. Там, где ему нет места. Второй сезон подряд.

У Зидана Навас был 8-м игроком по количеству проведенных на поле минут. Французский специалист полностью доверяет своему чемпиону и до сих пор – для него это идеальная кандидатура для подстраховки вратарской позиции. Затягивание вопроса с окончательным решением по Кейлору негативно повлияло на перспективы Лунина. По-хорошему, в этой ситуации его интересы были даже не на втором месте. Навас, Зидан и его сын, Реал – столько людей и целый клуб должны были решить свои проблемы в первую очередь.

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Неудивительно, что претенденты на Андрея отпадают один за другим. AS сообщил, что даже Леганес, который ждал украинца до последнего, после подписания Сориано из Севильи не нуждается в том, чтоб снова арендовать голкипера Реала. Тренер вратарей "пепинерос", с которым так сдружился украинец, однозначно ответил на эту тему: "Позиция закрыта. Никто больше не придет".

Бетис? Севильский клуб также подписал замену своему вратарю основы – за 5 миллионов евро пришел 21-летний Дани Мартин. Хочет бывшая команда Зозули подписать еще и чемпиона Европы U-21 Антонио Сиверу, которым интересуется и... Реал, но руки Переса связаны до решению ситуации украинского голкипера. Это 2 самых перспективных вратаря Испании по состоянию на сегодня! Очевидно, при таких условиях, если Мадрид и отдал бы Лунина, то играл бы он не намного чаще, чем в Леганесе – а именно продолжения этих ужасных времен без игровой практики и эволюции боятся больше всего боссы "сливочных".

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А между тем еще одно подтверждение несомненного ухода Лунина появилось на официальном сайте "сливочных". Реал имеет лишь двух вратарей – Куртуа и Наваса. Именно такой вывод можно сделать из раздела об игроках команды Зидана. Там вы найдете всех, даже некоторых выставленных на трансфер и такого новичка, как 18-летний бразилец Родриго, который не может играть из-за проблем с паспортом – у Зидана сейчас 5 южноамериканских футболистов выходят за пределы лимита, а разрешено заявлять только 4-х. А вот Лунин проигнорирован.

Все это свидетельствует о том, что украинца даже после победы на молодежном ЧМ-2019 ждет повторная аренда с сомнительным сценарием. Ведь большинство клубов Примеры, а именно там да и еще и в топ-10 Реал ищет для Андрея новый вызов, уже сформировали список вратарей. Если кто-то и хочет арендовать Лунина, то только с правом выкупа, на что не соглашается Перес. Ситуация напоминает абсурд вроде того, что происходит с Бейлом – в эти жаркие дни на Бернабеу подозрительно тихо. И не только потому, что президент и гендиректор в Канаде решают с Зиданом, как жить дальше – кого отпустить, а кого еще успеть подписать.

Эта зловещая тишина больше свидетельствует о том, что никто не отвечает требованиям и условиям Реала. И пока Лунин в трепетном ожидании снова побеждает в двусторонках (на этот раз, о ирония, в его команде был Навас, а происходило все на глазах 20-и тысяч болельщиков), радует техникой и находит новых "галактических" приятелей, мы отметим, что по поводу его перспектив едва ли не первый раз становится действительно тревожно – потерять второй сезон подряд будет большим разочарованием.

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