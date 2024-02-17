Манчестер Сити не сумел переиграть Челси в 25 туре АПЛ. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Лондонцы сумели под конец первого тайма выйти вперед, впрочем, удержать победу им не удалось. Родри добыл для своей команды ничью, забив на 83 минуте. Стоит заметить, Михаил Мудрик был в заявке на матч, но так и не вышел на поле.

Челси удержал ничью с Манчестер Сити – "горожане" упустили шанс на лидерство в АПЛ, Мудрик на поле не вышел

Эрлинг Холанд в матче не смог отличиться. По подсчетам Opta, норвежец девять раз пробивал по воротам Челси, набрав суммарно 1,71 xG, но так и не забил. Это самый высокий показатель ожидаемых голов Холанда за игру, когда он не сумел переправить мяч в ворота соперника Манчестер Сити.

Напомним, что "горожане" сейчас находятся на третьем месте с 53 очками, а Челси расположился на 10 месте.