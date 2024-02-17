Манчестер Сіті не зумів переграти Челсі у 25 турі АПЛ. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Лондонці зуміли під кінець першого тайму вийти вперед, утім, втримати перемогу їм не вдалося. Родрі здобув для своєї команди нічию, забивши на 83 хвилині. Варто зауважити, Михайло Мудрик був в заявці на матч, але так і не вийшов на поле.

Челсі втримав нічию з Манчестер Сіті – "містяни" втратили шанс на лідерство в АПЛ, Мудрик на поле не вийшов

Ерлінг Холанд в матчі не зміг відзначитися. За підрахунками Opta, норвежець дев'ять разів пробивав по воротах Челсі, набравши сумарно 1,71 xG, але так і не забив. Це найвищий показник очікуваних голів Холанда за гру, коли він не зумів переправити м'яч у ворота суперника Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що "містяни" наразі перебувають на третьому місці з 53 очками, а Челсі розташувався на 10 місці.