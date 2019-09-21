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Расточительство Зари и парад карточек в видеообзоре матча против Мариуполя – 0:0

21:23 19 Читати українською
Расточительство Зари и парад карточек в видеообзоре матча против Мариуполя – 0:0
Заря – Мариуполь / ФК Заря

Луганская Заря дома несмотря на большое количество моментов не смогла обыграть Мариуполь. Смотрите видеообзор матча.

39’ Филипп Будковский
 
Валерий Федорчук 32’
32’ Валерий Федорчук
39’ Филипп Будковский

Луганская Заря в поединке 7 тура УПЛ дома принимала Мариуполь. Азовцы выбрали защитную тактику и создавали немного возможностей у ворот Никиты Шевченко, тогда как хозяева регулярно проводили время у ворот Рустама Худжамова.

Заря не смогла дожать Мариуполь – два нелепые удаления и Худжамов-герой

Именно голкипер "чаек" стал главным героем встречи, отразив несколько опасных ударов. Также игроки не жалели друг друга и позволяли себе грубую игру, что привело к удалениям в составе обоих коллективов. В итоге, Заря и Мариуполь разошлись сухим миром.

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