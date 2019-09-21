Заря не смогла дожать Мариуполь – два нелепые удаления и Худжамов-герой

Звезда на своем поле не смогла обыграть Мариуполь в рамках 8-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Накануне очного противостояния расстояние между соперниками в турнирной таблице равнялось одной победе. Правда, у азовцев еще в запасе есть поединок против Динамо.

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Сегодняшнюю встречу активнее начали гости, на первых минутах организовав несколько опасных атак. Заря не планировала отсиживаться в защите и довольно быстро забрала инициативу в свои руки. Однако с ударом Кочергина справился Худжамов, а на прострел Михайличенко никто не откликнулся.

Ближе к середине первого тайма скорости упали. Хозяева контролировали мяч. На 25-й минуте Будковский, Русин и Кочергин организовали классный момент, но голкипер Мариуполя снова справился с ударом.

Самые интересные события развернулись после первого получаса игры. Сначала Валерий Федорчук в течение пяти минут получил две желтые карточки за два нарушения правил в середине поля. Однако через шесть оборотов часовой стрелки составы уравнялись – Будковский тоже увидел перед собой красный свет, после второго предупреждения (оба он получил за опасную игру во время борьбы за верховой мяч).

Второй тайм Заря начала с активных действий у ворот соперника. Луганчане на 54-й минуте могли рассчитывать на пенальти, но арбитр встречи не разглядел нарушения правил в борьбе Леднева и Мишнева, хотя эпизод очень противоречив.

Позже владениям Худжамова поочередно угрожали Русин, Юрченко (дважды), Иванисеня и все тот же Леднев, однако голкипер и оборона азовцев справились с угрозой. В свою очередь Мариуполю никак не удавалось наладить ни контроль мяча, ни контратаки, поэтому Никита Шевченко оставался практически без работы.

Массированные атаки и стандарты не давали луганчанам дивидендов, поэтому подопечные Виктора Скрипника начали пробивать издалека. Лучше всего это удалось Кочергину, но Худжамов, который заслужил звание героя матча, снова сыграл уверенно.

В конце встречи Мишнев вообще мог вырвать победу для Мариуполя, но Шевченко после мощного удара отбил мяч на угловой.

После этого матча Заря набрала 12 очков и занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ, у Мариуполя 9 зачетных пунктов и седьмая позиция.