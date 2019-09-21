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Марнотратство Зорі і парад карток у відеоогляді матчу проти Маріуполя – 0:0

21:23 100 Читать на русском
Марнотратство Зорі і парад карток у відеоогляді матчу проти Маріуполя – 0:0
Зоря – Маріуполь / ФК Зоря

Луганська Зоря вдома попри велику кількість моментів не змогла обіграти Маріуполь. Дивіться відеоогляд матчу.

39’ Пилип Будківський
 
Валерій Федорчук 32’
32’ Валерій Федорчук
39’ Пилип Будківський

Луганська Зоря у поєдинку 7 туру УПЛ вдома приймала Маріуполь. Азовці обрали захисну тактику і створювали небагато нагод біля воріт Микити Шевченка, тоді як господарі регулярно проводили час біля володінь Рустама Худжамова.

Зоря не змогла дотиснути Маріуполь – два безглузді вилучення та Худжамов-герой

Саме голкіпер "чайок" став головним героєм зустрічі, відбивши кілька небезпечних ударів. Також гравці не шкодували один одного і дозволяли собі грубу гру, що призвело до вилучень у складі обох колективів. У підсумку, Зоря та Маріуполь розійшлись сухим миром.

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Маріуполь Маріуполь Зоря - Маріуполь Зоря Зоря Відеоновини
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