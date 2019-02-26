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Раскрыты подробности последних минут полета Салы

15:39 220 Читати українською
Раскрыты подробности последних минут полета Салы
Эмилиано Сала / Mirror

Стало известно, как прошли последние минуты полета погибшего Эмилиано Салы.

Следователи раскрыли подробности полета Эмилиано Салы из Нанта в Кардифф, который завершился падением самолета, сообщает The Times.

Кардифф планирует обжаловать трансфер Салы – клуб считает, что контракт форварда был недействительным

Самолет сделал несколько резких спусков, а потом начал крутиться в последние минуты полета. По информации источника, пилот сообщал диспетчерам, что он боролся с видимостью прежде чем опуститься на 80 миль перед тем, как удариться о воду.

Тело Эмилиано Салы нашли только через несколько недель после исчезновения без вести.

В Аргентине состоялись похороны Салы – тренер Кардиффа почтил память игрока, который так и не сыграл за валлийский клуб

Теги
Англия Кардифф Кардифф Эмилиано Сала Эмилиано Сала Нант Нант
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