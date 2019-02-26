Розкриті подробиці останніх хвилин польоту Сали

Стало відомо, як пройшли останні хвилини польоту загиблого Еміліано Сали.

Слідчі розкрили подробиці польоту Еміліано Сали з Нанта до Кардіффа, який завершився падінням літака, повідомляє The Times.

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Літак зробив кілька різких спусків, а потім почав крутитись в останні хвилини польоту. За інформацією джерела, пілот повідомляв диспетчерам, що він боровся з видимістю перш ніж опуститись на 80 миль перед тим, як вдаритись об воду.

Тіло Еміліано Сали знайшли лише через кілька тижнів після зникнення безвісти.

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