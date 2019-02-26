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Розкриті подробиці останніх хвилин польоту Сали

15:39 2314 Читать на русском
Розкриті подробиці останніх хвилин польоту Сали
Еміліано Сала / Mirror

Стало відомо, як пройшли останні хвилини польоту загиблого Еміліано Сали.

Слідчі розкрили подробиці польоту Еміліано Сали з Нанта до Кардіффа, який завершився падінням літака, повідомляє The Times.

Кардіфф планує оскаржити трансфер Сали – клуб вважає, що контракт форварда був недійсним

Літак зробив кілька різких спусків, а потім почав крутитись в останні хвилини польоту. За інформацією джерела, пілот повідомляв диспетчерам, що він боровся з видимістю перш ніж опуститись на 80 миль перед тим, як вдаритись об воду.

Тіло Еміліано Сали знайшли лише через кілька тижнів після зникнення безвісти.

В Аргентині відбувся похорон Сали – тренер Кардіффа вшанував пам'ять гравця, який так і не зіграв за валлійський клуб

Теги
Англія Кардіфф Кардіфф Еміліано Сала Еміліано Сала Нант Нант
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