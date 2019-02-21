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Кардифф планирует обжаловать трансфер Салы – клуб считает, что контракт форварда был недействительным

18:29 16 Читати українською
Кардифф планирует обжаловать трансфер Салы – клуб считает, что контракт форварда был недействительным
Кардифф планирует обжаловать трансфер Салы

Кардифф может не заплатить Нанту за переход нападающего Эмилиано Салы.

Контракт, который Сала подписал перед своей гибелью, может быть аннулирован. Документ имеет несколько недостатков, из-за чего не был зарегистрирован в системе трансферов АПЛ, сообщает Daily Telegraph.

Кардифф и Нант договорились об отсрочке первого платежа по трансферу Салы

Юристы британского клуба будут пытаться использовать этот факт, чтобы доказать, что Сала не был игроком Кардиффа на момент гибели. Если это удастся, то клуб будет освобожден от обязательства заплатить за форварда 15 миллионов фунтов.

"Кардифф пытается опорочить меня в истории со смертью Салы", – агент погибшего форварда

Напомним, самолет, на котором летел Сала с пилотом из Нанта в Кардифф, пропал над Ла-Маншем 22 января. 4 февраля было обнаружено и опознано тело футболиста.

Теги
Трансферы Нант Нант Кардифф Кардифф Англия Трансферы Чемпионата Англии Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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