"Что такое рашизм? Рашизм – это идея превосходства "русского мира" над миром. Рашизм – это желание переписать историю кровью. Рашизм – это намерение изменить мироустройство интернациональных отношений. Рашизм – это изменение границ посредством войны. Рашизм – это готовность ударить ядерным оружием по мирным городам.

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Рашизм – это отрицание права на существование украинцев. Рашизм – это культ личности террориста №1 в мире. Рашизм – это новые тоталитарные символы и ритуалы, это репрессии против меньшинства, сохранившего ясность разума. Это не гитлеровская Германия, это рашистская Россия Путина. Рашизм – это чума 21 века", – говорится в видео на официальном YouTube-канале "бело-синих".

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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