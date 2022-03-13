"Що таке рашизм? Рашизм – це ідея вищості "руского міра" над світом. Рашизм – це бажання переписати історію кров'ю. Рашизм – це намір змінити світоустрій міжнародних відносин. Рашизм – це зміна кордонів за допомогою війни. Рашизм – це готовність вдарити ядерною зброєю по мирних містах.

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Рашизм – це заперечення права на існування українців. Рашизм – це культ особистості терориста номер 1 у світі. Рашизм – це нові тоталітарні символи та ритуали, це репресії проти меншості, яка зберегла ясність розуму. Це не гітлерівська Німеччина, це рашистська Росія Путіна. Рашизм – це чума 21 століття", – йдеться у відео на офіційному YouTube-каналі "біло-синіх".

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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