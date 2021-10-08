Звезда "красных дьяволов" получил почетную докторскую степень Манчестерского университета, информирует официальный сайт клуба.

Роналду с первой попытки взял звание игрока месяца в АПЛ – форвард МЮ оформил 3 гола в 3 матчах

Рашфорд оформил своеобразный рекорд заведения, став в 23 года самым молодым обладателем этого звания. Нападающего отметили за постоянную благотворительную деятельность и широко разрекламированную кампанию против детской бедности, а также за выдающиеся спортивные достижения на поле. Ранее докторскую степень Манчестерского университета получали другие легенды Юнайтед – Алекс Фергюсон и Бобби Чарльтон.

Добавим, что Рашфорд в текущем сезоне еще не провел ни одного матча, поскольку восстанавливался после операции на плече.

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