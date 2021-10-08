Зірка "червоних дияволів" здобув почесну докторську ступінь Манчестерського університету, інформує офіційний сайт клубу.

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Рашфорд оформив своєрідний рекорд закладу, ставши у 23 роки наймолодшим володарем цього звання. Нападника відзначили за постійну благодійну діяльність і широко розрекламовану кампанію проти дитячої бідності, а також за видатні спортивні досягнення на полі. Раніше докторську ступінь Манчестерського університету отримували інші легенди Юнайтед – Алекс Фергюсон та Боббі Чарльтон.

Додамо, що Рашфорд у поточному сезоні ще не провів жодного матчу, оскільки відновлювався після операції на плечі.

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