Криштиану Роналду решил не откладывать покорение АПЛ после своего возвращения в Манчестер Юнайтед.

Звезда "красных дьяволов" признан лучшим игроком в сентябре, информирует пресс-служба АПЛ.

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Роналду присоединился к Манчестер Юнайтед в конце августа, а уже 11 сентября оформил дубль в ворота Ньюкасла. В общем 36-летний португалец провел 3 матча и отметился 3 голами в течение первого месяца осени. Не следует забывать и о 2 мячах в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, переход Роналду из Ювентуса обошелся манкунианцам в скромные 15 млн евро с бонусами.

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