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Рашфорд поздравил Лидс с выходом в АПЛ – фаны Манчестер Юнайтед заставили форварда удалить публикацию

18 июля 16:39 - Читати українською
Рашфорд поздравил Лидс с выходом в АПЛ – фаны Манчестер Юнайтед заставили форварда удалить публикацию
Маркус Рашфорд / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Маркусу Рашфорд пришлось встретиться с гневом болельщиков Манчестер Юнайтед.

Лидс досрочно завоевал путевку в АПЛ по итогам текущего сезона Чемпионшипа.

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Эта новость вызвала радость и у звезды Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, который сразу поспешил поздравить "павлинов" с таким достижением в twitter: "Будучи фанатом Манчестер Юнайтед, рад возвращению Лидса в Премьер-лигу, где и должен быть этот клуб. Поздравляю" .

Однако 22-летний форвард вскоре удалил свой пост, после напоминания фанов МЮ в комментариях о принципиальности противостояния манкунианцев с Лидсом.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед футбольные фанаты Лидс Лидс Маркус Маркус Рашфорд
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