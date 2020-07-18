Рашфорд поздравил Лидс с выходом в АПЛ – фаны Манчестер Юнайтед заставили форварда удалить публикацию

Маркусу Рашфорд пришлось встретиться с гневом болельщиков Манчестер Юнайтед.

Лидс досрочно завоевал путевку в АПЛ по итогам текущего сезона Чемпионшипа.

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Эта новость вызвала радость и у звезды Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, который сразу поспешил поздравить "павлинов" с таким достижением в twitter: "Будучи фанатом Манчестер Юнайтед, рад возвращению Лидса в Премьер-лигу, где и должен быть этот клуб. Поздравляю" .

Однако 22-летний форвард вскоре удалил свой пост, после напоминания фанов МЮ в комментариях о принципиальности противостояния манкунианцев с Лидсом.

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