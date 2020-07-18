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Рашфорд привітав Лідс з виходом в АПЛ – фани Манчестер Юнайтед змусили форварда видалити публікацію

16:34 - Читать на русском
Рашфорд привітав Лідс з виходом в АПЛ – фани Манчестер Юнайтед змусили форварда видалити публікацію
Маркус Рашфорд / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Маркусу Рашфорду довелось зустрітись з гнівом вболівальників Манчестер Юнайтед.

Лідс достроково здобув путівку в АПЛ за підсумками поточного сезону Чемпіоншипу.

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Ця новина викликала радість і у зірки Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, який одразу поспішив привітати "павичів" з таким досягненням у twitter: "Будучи фанатом Манчестер Юнайтед, радий поверненню Лідса в Прем'єр-лігу, де і повинен бути цей клуб. Вітаю".

Проте 22-річний форвард невдовзі видалив свій пост, після нагадування фанів МЮ у коментарях про принциповість протистояння манкуніанців з Лідсом.

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Теги
Англія Лідс Лідс Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед футбольні фанати Маркус Маркус Рашфорд
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