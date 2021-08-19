Венский Рапид в первом матче плей-офф квалификации ЛЕ принимает луганскую Зарю. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24"

Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между венским Рапидом и Зарей начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "УНИАН", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Видеотрансляция доступна в этой новости.

Рапид Вена – Заря: анонс матча плей-офф квалификации Лиги Европы

Стартовые составы

Рапид Вена: Штребингер – Стойкович, Граймль, Хофманн, Улльманн – Любичичч, Граховац – Аразе, Фунтас, Грюлль – Кара

Запасные: Унгер, Гартлер, Виммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жунинью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергин – Кабаев, Сайядманеш

Запасные: Жилкин, Мацапура, Цвек, Руфати, Лунёв, Шахаб, Хомченовский, Гладкий, Овусу, Кристиан

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