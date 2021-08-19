Рапид Вена – Заря: стартовые составы и видеотрансляция матча плей-офф квалификации Лиги Европы
Венский Рапид в первом матче плей-офф квалификации ЛЕ принимает луганскую Зарю. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24"
Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между венским Рапидом и Зарей начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "УНИАН", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Видеотрансляция доступна в этой новости.
Рапид Вена – Заря: анонс матча плей-офф квалификации Лиги Европы
Стартовые составы
Рапид Вена: Штребингер – Стойкович, Граймль, Хофманн, Улльманн – Любичичч, Граховац – Аразе, Фунтас, Грюлль – Кара
Запасные: Унгер, Гартлер, Виммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер
Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жунинью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергин – Кабаев, Сайядманеш
Запасные: Жилкин, Мацапура, Цвек, Руфати, Лунёв, Шахаб, Хомченовский, Гладкий, Овусу, Кристиан
Отдали Барсе "копию Месси" и останавливали Динамо, а тренер пережил трагедию – на пути Зари чемпион нацистской Германии