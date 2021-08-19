Рапід Відень – Зоря: стартові склади та відеотрансляція матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Віденський Рапід у першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЄ приймає луганську Зорю. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24"
Перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА між віденським Рапідом і Зорею розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "УНІАН", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Відеотрансляція доступна в цій новині.
Рапід Відень – Зоря: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Стартові склади
Рапід Відень: Штребінгер – Стойковіч, Граймль, Хофманн, Улльманн – Любічічч, Граховац – Аразе, Фунтас, Грюлль – Кара
Запасні: Унгер, Гартлер, Віммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петровіч, Ауер, Кітагава, Зульцбахер, Шустер
Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергін – Кабаєв, Сайядманеш
Запасні: Жилкін, Мацапура, Цвєк, Руфаті, Луньов, Шахаб, Хомченовський, Гладкий, Овусу, Крістіан
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