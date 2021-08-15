Союз европейских ассоциаций назначил арбитров на первые поединки плей-офф квалификации ЛЕ. Узнала своего рефери и луганская Заря.

Первый матч Рапида и Зари рассудит швейцарец Сандро Шерер, сообщает официальный сайт УЕФА. Ему будут помогать соотечественники Беким Зонай и Йонас Эрни, четвертым арбитром будет Федаи Сан.

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33-летний Сандро Шерер только раз пересекался с луганчанами. Это было в августе 2019-го, когда украинская команда встречалась в 3-м раунде квалификации Лиги Европы с софийским ЦСКА на выезде. Этот поединок завершился ничьей 1:1. Сандро еще работал на матчах сборной Украины U-17 (ничья и поражение) и Ворсклы (проигрыш).

К слову, первая встреча Рапида и Зари состоится уже 19 августа, стартовый свисток в Вене прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован 26 августа.

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