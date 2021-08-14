Луганская Заря готовится к старту в новом еврокубковом сезоне.

Заря на своем официальном сайте опубликовала заявку команды на матчи Лиги Европы против австрийского Рапида. В список не попали арендованный у Динамо Ахмед Алибеков, а также Максим Казаков и Владислав Емец.

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Вратари: Шевченко, Мацапура, Жилкин

Защитники: Руфати, Жунинью, Вернидуб, Имереков, Фаворов, Снурницин

Полузащитники: Булеца, Цвек, Кристиан, Хомченовский, Кочергин, Назарина, Громов

Нападающие: Лунев, Шахаб, Гладкий, Кабанов, Саядманеш, Алефиренко, Овусу

К слову, первая игра с Рапидом в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы состоится в Австрии 19 августа.