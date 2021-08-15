Перший матч Рапіда і Зорі розсудить швейцарець Сандро Шерер, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Йому допомагатимуть співвітчизники Бекім Зонай і Йонас Ерні, четвертим арбітром буде Федаї Сан.

Зоря затвердила заявку на кваліфікацію Ліги Європи – орендований у Динамо гравець поза списком

33-річний Сандро Шерер лише раз перетинався із луганцями. Це було у серпні 2019-го, коли українська команда зустрічалась у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи з софійським ЦСКА на виїзді. Цей поєдинок завершився нічиєю 1:1. Сандро ще працював на матчах збірної України U-17 (нічия і поразка) і Ворскли (програш).

До слова, перша зустріч Рапіда й Зорі відбудеться вже 19 серпня, стартовий свисток у Відні пролунає о 22:00. Матч-відповідь запланований 26 серпня.

Минай втримав нічию із Зорею – у луганців лише одна перемога в 4-х стартових турах УПЛ