Рапід – Зоря: матч Ліги Європи обслуговуватиме нефартовий для українських команд рефері
Союз європейських асоціацій призначив арбітрів на перші двобої плей-офф кваліфікації ЛЄ. Дізналась свого рефері й луганська Зоря.
Перший матч Рапіда і Зорі розсудить швейцарець Сандро Шерер, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Йому допомагатимуть співвітчизники Бекім Зонай і Йонас Ерні, четвертим арбітром буде Федаї Сан.
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33-річний Сандро Шерер лише раз перетинався із луганцями. Це було у серпні 2019-го, коли українська команда зустрічалась у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи з софійським ЦСКА на виїзді. Цей поєдинок завершився нічиєю 1:1. Сандро ще працював на матчах збірної України U-17 (нічия і поразка) і Ворскли (програш).
До слова, перша зустріч Рапіда й Зорі відбудеться вже 19 серпня, стартовий свисток у Відні пролунає о 22:00. Матч-відповідь запланований 26 серпня.
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