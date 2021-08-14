Матч Заря – Минай стартовал в Запорожье на местной Славутич Арене в 19:30. Обе команды набрали по 3 очка и разместились в середине таблицы, при этом Минай имеет матч в запасе, ведь его поединок против Колоса был перенесен. Если для команды Василия Кобина 3 очка в двух поединках – хороший старт, то для Зари 3 пункта после трех туров стали мини-провалом. Если поражение от Динамо еще можно понять, то неудача с Александрией стала сенсацией. Соответственно, подопечные Скрипника должны были реабилитироваться в противостоянии с последней командой УПЛ 2020/21. Тем более, что уже в четверг, 19 августа, луганчане сыграют с венским Рапидом в Лиге Европы.

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Первый тайм не был богатым на голевые возможности. Гладкий не дотянулся до мяча после прострела Фаворова, а в одном из эпизодов даже забил, но перед тем Сергей Булеца выпустил мяч за пределы поля. Ближе к перерыву Минай, который вышел на поединок без Евгения Селезнева в стартовом составе, выровнял игру и даже мог забить. Сначала Шевченко спас после удара Гончара, а Ахмедзаде, добивая, не попал с убойной позиции. Еще один момент на свои ворота привез Кочергин, неудачно отдав на Шевченко, но Белоног простил, пробив мимо дальнего угла. В конце концов, 0:0 до перерыва, хотя моменты команды Кобина были даже лучше.

В дебюте второго тайма Минай таки забил. Успех гостям принес стандарт – Горин ударом головой поразил дальний угол ворот Никита Шевченко. Но Заря довольно быстро отыгралась. Сайядманеш получил мяч в штрафной и отлично разобрался, поразив дальний угол. Луганчане пошли развивать успех и могли забить еще, однако не реализовали свои шансы. Лучший шанс имел Шахаб, но каркас сыграл за Минай.

На 83-й минуте Кочергин упал в штрафной Миная, но получил желтую карточку вместо пенальти. Неизвестно – за симуляцию, или за реакцию на неназначение 11-метрового. 1:1 – Заря впервые в чемпионате сыграла вничью и занимает 8 место с 4-мя очками. Минай с таким же количеством баллов на 9-й позиции, но имеет матч в запасе.