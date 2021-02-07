"Насколько важна победа на сборах? Важна сама игра, но благодаря победам ты становишься более уверенным. Это касается как игроков, так и всей команды.

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Работать с Мирчей Луческу фантастично. Вы видите, как мы играем. Это другая игра, менталитет, мы все вместе. Раньше были по группам, а сейчас – как одна семья. На поле каждый сражается друг за друга.

Снимаю шляпу перед ним, я счастлив и хочу продолжать работать с командой. Мирча Луческу выполняет большой объем работы для команды и всех игроков. Для нас это важно", – цитирует Родригеса официальный сайт Динамо.

Напомним, в текущем сезоне Жерсон провел в составе киевлян 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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