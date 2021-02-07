"Динамо сыграет с 15-кратным чемпионом Беларуси и командой, которая неоднократно была призером. Несколько раз команда завоевывала Кубок и Суперкубок страны. Пять раз БАТЭ играл в групповом раунде Лиги чемпионов. У команды очень много титулов.

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Но в сезоне-2020 они стали вторыми, в заключительном туре уступив в борьбе за чемпионство солигорскому Шахтеру. Такое редко происходит, поэтому БАТЭ быстро сменил главного тренера. Команду возглавил 36-летний молодой Виталий Жуковский, ранее работавший с Ислоччю.

Умеет ли БАТЭ играть? Конечно, умеет. Это одна из ведущих команд Беларуси. В БАТЭ в основном ставка делается на своих молодых ребят. Они дают возможность играть молодым белорусам. У них такая хорошая семейственность. Тренеры дубля переходят в первую команду, они работают по хорошей програме. Однако, динамовцы, не бижая БАТЭ, по классу, по исполнителям, по бюджету, по финансам и по топ-тренеру значительно сильнее", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, матч между Динамо и БАТЭ состоится в понедельник, 8 февраля. Начало встречи – в 10:00.

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