Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался об отсутствии голов в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов от Беллингема, Мбаппе и Холанда.

"Джуд замедлил свой темп в отношении голов, но он был неожиданностью. Он выполняет свою работу, которая является больше внутренней. С футбольной точки зрения у него все очень хорошо, ему ничего не хватает, только голов, которые рано или поздно вернутся.

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У Мбаппе, Холанда, Беллингема – спад? Спокойно, успокойтесь. Возможно, в первых играх они показали не лучшие версии себя, но сейчас приходят другие игры и будьте осторожны. Будьте осторожны с ними тремя", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов ни Мбаппе из ПСЖ, ни Холанд из Манчестер Сити, ни Беллингем не забили.

Джуд в текущем сезоне за Реал записал в свой актив 20 голов и 10 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.

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