"Джуд сповільнив свій темп щодо голів, але він був несподіванкою. Він виконує свою роботу, яка є більше внутрішньою. З футбольного погляду у нього все дуже добре, йому нічого не бракує, тільки голів, які рано чи пізно повернуться.

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У Мбаппе, Холанда, Беллінгема – спад? Спокійно, заспокойтеся. Можливо, у перших іграх вони показали не найкращі версії себе, але зараз приходять інші ігри і будьте обережні. Будьте обережні з ними трьома", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що у перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ні Мбаппе з ПСЖ, ні Холанд з Манчестер Сіті, ні Беллінгем не забили.

Джуд у поточному сезоні за Реал записав у свій актив 20 голів та 10 результативних передач у 33 матчах у всіх турнірах.

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