Куртуа нервирует Лунина на фоне неудачи в ЛЧ – бельгиец уже вернулся на поле
Тибо Куртуа все еще может "отгрызть" кусок игровой практики Андрея Лунина под конец сезона.
Бельгиец уже приступил к индивидуальным тренировкам на поле и даже показал, что его проблемные колени не создают дискомфорт.
Куртуа защитил Лунина после ошибки в четвертьфинале ЛЧ с Манчестер Сити
Для полного выздоровления Куртуа понадобится еще несколько недель, на протяжении которых Андрей Лунин должен действовать максимально надежно. Украинец получил порцию критики за первый пропущенный гол от Ман Сити в четвертьфинале ЛЧ (3:3). 13 апреля Реал сыграет с Мальоркой в чемпионате, а 17-го попытается таки дожать Ман Сити на Этихаде.
Напомним, две тяжелые травмы Куртуа дали Лунину шанс проявить себя в нынешнем сезоне – 25 матчей, 22 пропущенных гола и 11 "клиншитов". Контракт украинца с Реалом завершается летом 2025-го, и Андрей еще не принял окончательного решения о продлении.
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