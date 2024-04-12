Тибо Куртуа все еще может "отгрызть" кусок игровой практики Андрея Лунина под конец сезона.

Бельгиец уже приступил к индивидуальным тренировкам на поле и даже показал, что его проблемные колени не создают дискомфорт.

Куртуа защитил Лунина после ошибки в четвертьфинале ЛЧ с Манчестер Сити

Для полного выздоровления Куртуа понадобится еще несколько недель, на протяжении которых Андрей Лунин должен действовать максимально надежно. Украинец получил порцию критики за первый пропущенный гол от Ман Сити в четвертьфинале ЛЧ (3:3). 13 апреля Реал сыграет с Мальоркой в чемпионате, а 17-го попытается таки дожать Ман Сити на Этихаде.

Напомним, две тяжелые травмы Куртуа дали Лунину шанс проявить себя в нынешнем сезоне – 25 матчей, 22 пропущенных гола и 11 "клиншитов". Контракт украинца с Реалом завершается летом 2025-го, и Андрей еще не принял окончательного решения о продлении.

¡COURTOIS YA CON BOTAS!



El belga salta al césped para trabajar en solitario



Varios invitados al entrenamiento le piden “alegría”



@sergiolopezdv pic.twitter.com/KQTunO69rn — Diario AS (@diarioas) April 12, 2024

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