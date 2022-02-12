"На жаль, все склалося дуже схоже на останні наші матчі. Це вчетверте, коли ми вели в рахунку, але в результаті набирали одне очко замість трьох. Важко це прийняти, але доведеться.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Саутгемптон, залишившись поза межами топ-4 АПЛ

Перші пів години ми грали добре. Я був задоволений. Ми не дозволяли створювати багато моментів супернику, хоча у них все ж таки були шанси при контратаках. А на початку другого тайму їм вдалося забити. Після цього моменти були в обох команд, у нас гостріші. Але зараз нам не вдається зберігати холоднокровність і структуру гри довше за тайм.

Нам треба зрозуміти наше становище. Саутгемптон виграв 3:2 у Тоттенхема, хоча очікувалася легка перемога "шпор". Ми ж сьогодні взяли одне очко. Ми чекали, що візьмемо три, і нам треба було брати всі три, але склалося так, як склалося.

Ось чому у нас була зміна тренера і чому ми у своєму нинішньому становищі", – цитує Рангніка BBC.

Після 24-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташовується на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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