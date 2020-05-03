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Рангник подтвердил, что получил предложение возглавить Милан

15:04 10 Читати українською
Рангник подтвердил, что получил предложение возглавить Милан
Ральф Рангнік / Getty Images

Бывший главный тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник рассказал о переговорах по трудоустройству в Милане.

"На меня выходил Милан, но из-за вспышки коронавируса были и другие вопросы, включая и такой:" Является ли Ральф Рангник подходящим для них человеком, и наоборот?".

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Меня не интересуют финансовые аспекты. Для меня важно иметь определенное влияние, но это не то же самое, что власть, хотя в некоторых ситуациях вам нужна власть, чтобы заставить вещи сдвинуть с места", – цитирует Рангника Mitteldeutsche Zeitung.

К слову, сейчас Рангник работает руководителем отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull. Ранее сообщалось, что 61-летний специалист рассматривал возможность сотрудничества с Миланом сразу на двух должностях – тренера и спортивного директора.

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Теги
Милан Милан Италия Ральф Рангник Ральф Рангник коронавирус
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