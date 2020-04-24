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Милан определился с тренером на следующий сезон, – GdS

15:11 42 Читати українською
Милан определился с тренером на следующий сезон, – GdS
Стефано Пиоли и Златан Ибрагимович / ФК Милан

Все идет к тому, что Стефано Пиоли останется наставником "россонери" и в сезоне 2020/21.

Руководство "россонери", похоже, откладывает запланированные изменения на тренерском мостике команды. Финансовый кризис не способствует выделению значительных средств на трансферы, а потому Милан, скорее всего, оставит Стефано Пиоли главным тренером и на следующий чемпионат.

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Ральф Рангник, который был одним из кандидатов, требовал серьезных денег на усиление состава. Поэтому вынужденная пауза, очевидно, помогла Пиоли сохранить свой пост. Тренер имеет хорошие отношения со Златаном Ибрагимовичем – руководство ожидает, что это поможет сохранить шведа, будущее которого остается неопределенным. Сам 54-летний специалист якобы готов продолжать работу в условиях ограниченного бюджета, сообщает Gazetta dello Sport.

Напомним, Пиоли возглавил "россонери" уже по ходу сезона, сменив Марко Джампаоло. На момент остановки Серии А Милан занимал 7 место, отставая от зоны ЛЧ на 12 очков.

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Милан Милан Италия Стефано Пиоли Стефано Пиоли Ральф Рангник Ральф Рангник
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