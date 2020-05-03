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Рангнік підтвердив, що отримав пропозицію очолити Мілан

3 травня 15:04 597 Читать на русском
Рангнік підтвердив, що отримав пропозицію очолити Мілан
Ральф Рангнік / Getty Images

Колишній головний тренер РБ Лейпциг Ральф Рангнік розповів про переговори щодо працевлаштуванні в Мілані.

"На мене виходив Мілан, але через спалах коронавірусу були й інші питання, включаючи і таке: "Чи є Ральф Рангнік відповідною для них людиною, і навпаки?".

Мілан визначився з тренером на наступний сезон

Мене не цікавлять фінансові аспекти. Для мене важливо мати певний вплив, але це не те ж саме, що влада, хоча в деяких ситуаціях вам потрібна влада, щоб змусити речі зрушити з місця", – цитує Рангніка Mitteldeutsche Zeitung.

До слова, наразі Рангнік працює керівником відділу спорту та розвитку футболу в спортивній дирекції компанії Red Bull. Раніше повідомлялося, що 61-річний фахівець розглядав можливість співпраці з Міланом відразу на двох посадах – тренера і спортивного директора.

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Теги
коронавірус Італія Мілан Мілан Ральф Рангнік Ральф Рангнік
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