Бывший наставник РБ Лейпциг Ральф Рангник уже с сезона 2021/22 должен вернуться к активной работе в статусе тренера.

"С чисто лингвистической точки зрения, в клубном футболе рассматриваю только чемпионаты Германии и Англии. Теоретически вы можете выучить язык другой страны. Но в краткосрочной перспективе Англия и Германия являются приоритетными вариантами на следующий сезон", – приводит слова Рангника Goal со ссылкой на Sky Sport.

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Напомним, немецкого специалиста активно сватали на пост наставника Милана в прошлом сезоне, а в текущем он был одним из претендентов на тренерское кресло Челси. В итоге, клубы выбрали Стефано Пиола и Томаса Тухеля соответственно.

К слову, последним клубом Рангника был РБ Лейпциг, который он покинул в 2018 году. Последним местом работы стал Нью-Йорк Ред Буллз, где немец работал спортивным директором.

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