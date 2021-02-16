"Я принял решение уйти из Баварии по окончании сезона и попробовать что-то новое. Очевидно, это было непростое решение – я был в Баварии в течение 13 лет, и этот клуб много значит для меня.

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Я еще не определился, где продолжу карьеру. Кто пытался меня удержать в клубе? Все, абсолютно все. Я действительно благодарен за это, и поэтому было так трудно принять это решение. Я могу назвать Баварию своей семьей", – приводит слова Алабы официальный твиттер мюнхенцев.

Добавим, что Алаба находится в структуре мюнхенцев с 2008 года. В составе Баварии он провел 415 матчей, отличился 33 голами и 50 ассистами, а в текущем сезоне является одним из лидеров "ротэн" (29 поединков).

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