Колишній наставник РБ Лейпциг Ральф Рангнік вже з сезону 2021/22 має повернутись до активної роботи в статусі тренера.

"З чисто лінгвістичної точки зору, в клубному футболі розглядаю лише чемпіонати Німеччини та Англії. Теоретично ви також можете вивчити мову іншої країни. Але в короткостроковій перспективі Англія та Німеччина є пріоритетними варіантами на наступний сезон", – наводить слова Рангніка Goal з посиланням на Sky Sport.

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Нагадаємо, німецького фахівця активно сватали на посаду наставника Мілана у минулому сезоні, а в поточному він був одним із претендентів на тренерське крісло Челсі. В підсумку, клуби обрали Стефано Піолі та Томаса Тухеля відповідно.

До слова, останнім клубом Рангніка був РБ Лейпциг, який він покинув у 2018 році. Останнім місцем роботи став Нью-Йорк Ред Буллз, де німець працював спортивним директором.

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