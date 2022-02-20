"Мы знали, что победить сегодня будет очень важно. Получилось нечто похожее на матч против Вест Хэма. Эмоциональный поединок с голом в концовке. Но нынешняя победа важнее. Мы не просто победили – мы победили после того, как соперник сравнял счет.

Снятие "стандартного проклятия" в видеообзоре безумного матча Лидс – Манчестер Юнайтед – 2:4

Это лучший ответ, который могла дать команда. Идеальный матч в плане зрелости, единства. Лучший ответ на некоторые статьи, в которых утверждалось о разногласиях в нашей раздевалке. Думаю, в таком матче как этот можно выиграть только благодаря коллективной работе. И это самое важное, кроме 3 добытых очков", – цитирует Рангника Evening Standard.

Победа позволила МЮ закрепиться на четвертой строчке, хотя конкуренты имеют по несколько матчей в запасе.

Манчестер Юнайтед перестрелял Лидс в дерби – йоркширцы оформили камбек с 0:2 за минуту, Рангник спас игру заменами