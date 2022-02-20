Поединок между Лидсом и МЮ на Элланд Роуд имел огромное значение для йоркширцев, ведь это было первое за 19 лет дерби Красной и Белой роз, проведенное в родных стенах при наличии болельщиков. Хозяева подошли к встрече с 5-матчевой безвыигрышной серией, держась на расстоянии 5 зачетных баллов от зоны вылета – в таких условиях подопечные Марсело Бьелсы не имели права на поражение. "Красные дьяволы", в свою очередь, могли оторваться от пятой позиции на дистанции в 4 очка.

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Публика на стадионе была заведена, однако первый тайм превратился в тотальное фиаско Лидса. На 31-й минуте из-за травмы пришлось заменить Коха, на 34-й Магуайр замкнул подачу Шоу с углового и вывел МЮ вперед, а на 5-й компенсированной Бруну Фернандеш удвоил преимущество гостей – он завершил роскошную атаку, пробив головой с линии вратарской. Счет мог быть больше, однако дальний выстрел Бруну в девятку и удар Роналду с метра парировал Мелье.

Лидс также имел несколько неплохих моментов, но в целом доминирование МЮ не вызывало сомнений. Ожидалось, что во втором тайме команда Ральфа Рангника быстро доведет игру до разгрома, но они снова начали проваливать победный матч.

Лидсу удалось устроить эффектный камбек всего за одну минуту. На 53-й Родриго выполнил подачу с левого фланга и неожиданно запустил мяч за воротничок Де Хеа (точно в девятку), а на 54-й сработал прессинг – Форшоу накрыл Фернандеша и выбил сферу на Джеймса, а тот прострелил на дальнюю штангу. Рафинья замкнул. 2:2!

Лидс провел еще несколько хороших атак на кураже. Ральф Рангник на 67-й минуте вынужден был произвести двойную замену, выпустив Фреда и Элангу вместо Погба и Лингарда. И это сработало! Гости вернули контроль над матчем, а на 70-й минуте МЮ снова повел в счете. Фред получил проникающий пас на левый край штрафной от Санчо и мощным ударом поразил ближнюю девятку – 2:3!

После этого произошел размен хорошими моментами, в которых красивые сэйвы выполнили Де Хеа и Мелье. Лидс оказал достойное сопротивление, пытаясь забить в третий раз, однако МЮ явно вел игру. На 87-й минуте "дьяволы" добили хозяев красивой атакой с вертикальной передачей Фреда и скидкой пяткой в ​​исполнении Бруна Фернандеша. Эланга завершил точным ударом – 2:4. Этот гол стал победным.

Таким образом, МЮ набрал 46 очков, закрепившись на четвёртой позиции. От Вест Хэма и Арсенала подопечные Ральфа Рангника оторвались на 4 очка, однако "канониры" имеют целых три игры в запасе. Теперь манкунианцам нужно готовиться к матчу 1/8 финала ЛЧ против Атлетико – он будет проведен уже в среду.

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