"Ми знали, що перемогти сьогодні буде дуже важливо. Вийшло щось схоже на матч проти Вест Хема. Емоційний поєдинок з голом у кінцівці. Але нинішня перемога важливіша. Ми не просто перемогли – ми перемогли після того, як суперник зрівняв рахунок.

Зняття "стандартного прокляття" у відеоогляді шаленого матчу Лідс – Манчестер Юнайтед – 2:4

Це найкраща відповідь, яку могла дати команда. Ідеальний матч у плані зрілості, єдності. Найкраща відповідь на деякі статті, в яких стверджувалося про розбіжності у нашій роздягальні. Думаю, у такому матчі, як цей, можна виграти лише завдяки колективній роботі. І це найважливіше, окрім 3 здобутих очок", – цитує Рангніка Evening Standard.

Перемога дозволила МЮ закріпитися на четвертій сходинці, хоча конкуренти мають по кілька матчів у запасі.

Манчестер Юнайтед перестріляв Лідс у дербі – йоркширці оформили камбек з 0:2 за хвилину, Рангнік врятував гру замінами