"Красные дьяволы" доминировали в первой половине и закономерно забили 2 гола. Отдельно следует отметить мяч Харри Магвайра, замкнувшего подачу с углового. Для МЮ это первый гол в сезоне со стандарта после 138 неудачных угловых.

Манчестер Юнайтед перестрелял Лидс в дерби – йоркширцы оформили камбек с 0:2 за минуту, Рангник спас игру заменами

Лидс устроил молниеносный камбек после перерыва. Кривая подача Родриго превратилась в роскошный парашют за воротничок Де Хеа, а через 58 секунд Рафинья сравнял счет, использовав прострел экс-манкунианца Джеймса. Победу гостям принесли джокеры. Лидс пропустил от Фреда и Эланги, которых Ральф Рангник выпустил из лавы запасных.