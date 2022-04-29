Пока еще действующий наставник Манчестер Юнайтед продолжит самостоятельную тренерскую карьеру, но останется в английском клубе в должности консультанта.

Как и ожидалось, 63-летний Ральф Рангник стал главным тренером сборной Австрии. К исполнению своих обязанностей немец приступит в конце мая перед матчами Лиги наций против Хорватии, Дании и Франции. Об этом сообщает официальный сайт Футбольного союза Австрии.

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Соглашение рассчитано на два года – до завершения Евро-2024. В случае выхода "Дас тим" на чемпионат Европы сотрудничество автоматически будет продолжено еще на два года – до ЧМ-2026.

Ранее Рангник возглавлял Хоффенхайм, Шальке, РБ Лейпциг, а после увольнения Уле Гуннара Сульшера стал главным тренером Манчестер Юнайтед. После прихода Эрика Тен Хага немецкий наставник будет консультантом в МЮ. Английский клуб уже официально заявил, что Рангник будет совмещать работу на Олд Траффорд и сборной Австрии.

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