Як і очікувалося, 63-річний Ральф Рангнік став головним тренером збірної Австрії. До виконання своїх обов'язків німець приступить наприкінці травня перед матчами Ліги націй проти Хорватії, Данії та Франції. Про це повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу Австрії.

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Угода розрахована на два роки – до завершення Євро-2024. У разі виходу "Дас тім" на чемпіонат Європи співпрацю автоматично продовжать ще на два роки – до ЧС-2026.

Раніше Рангнік очолював Хоффенхайм, Шальке, РБ Лейпциг, а після звільнення Уле Гуннара Сульшера став головним тренером Манчестер Юнайтед. Після приходу Еріка Тен Хага німецький наставник буде консультантом в МЮ. Англійський клуб вже офіційно заявив, що Рангнік поєднуватиме роботу на Олд Траффорд та у збірній Австрії.

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